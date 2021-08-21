Пара купила старый фургон за 1815 грн и изменила его до неузнаваемости. Фото до и после

Пара купила 52-летний фургон за 50 фунтов стерлингов (1815 грн) и смогла изменить его до неузнаваемости. Парню и девушке понадобилось на это не так много денег, поскольку они использовали вещи из вторых рук.

По словам возлюбленных, изначально снаружи и внутри было очень грязно. От прошлого владельца в фургоне остался шкаф, который пара решила обрезать, чтобы он не занимал много места. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ящики, которые были в шкафу, парень и девушка использовали, чтобы сделать из них удобные сиденья. Дизайн получился в стиле ретро, и результатом новые владельцы были довольны. По их словам, они получили именно то, что хотели, "не нарушая рамки бюджета".

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Снаружи 52-летний фургон покрасили в два цвета – белый и хаки.

"Наконец-то закончили наш старинный фургон, ему 52 года. Купили его за 50 фунтов стерлингов, полностью перестроили в рамках бюджета".

"Выглядит потрясающе – молодцы", "Это очень красиво. Я знаю, сколько в него вложено, и вы должны очень гордиться", – написали люди в комментариях под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина по имени Самара выставила на продажу свой экодом, указав стоимость 335 тысяч фунтов стерлингов (463 тысячи долларов). В течение 13 лет она жила здесь, но после смерти своего избранника Стива приняла решение переехать.