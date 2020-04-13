Огонь вплотную подошел к ЧАЭС: появились фото и видео адского пожара

Пожар в Чернобыльской зоне вплотную подошел непосредственно к атомной станции. Сейчас спасатели безуспешно пытаются потушить пылающий лес.

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко. Также она показала жуткие кадры из зоны бедствия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто узнает, где горит и вблизи какого объекта? Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", – написала она.

Пожар возле ЧАЭС Facebook Натальи Дегтяренко

Как сообщал OBOZREVATEL:

член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне критическая.

По его словам, огонь уже добрался до Припяти и находится в двух километрах напрямик от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный" и от самой ЧАЭС.

Там расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

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