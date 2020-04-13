Вогонь впритул підійшов до ЧАЕС: з'явилися фото і відео пекельної пожежі

Пожежа в Чорнобильській зоні впритул підійшла безпосередньо до атомної станції. Зараз рятувальники безуспішно намагаються загасити палаючий ліс.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала співробітниця "Енергоатому" Наталя Дегтяренко. Також вона показала моторошні кадри із зони лиха (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто впізнає, де горить і поблизу якого об'єкту? Пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Просто зараз рятувальники намагаються загасити Рудий Ліс", – написала вона.

Пожежа біля ЧАЕС Facebook Наталі Дегтяренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні критична.

За його словами, вогонь уже дістався Прип'яті і перебуває в двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний" і від самої ЧАЕС.

Там розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони.

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