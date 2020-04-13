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13 квітня • оновлено в 20:11
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Вогонь впритул підійшов до ЧАЕС: з'явилися фото і відео пекельної пожежі

3.1т
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Пожежа в Чорнобильській зоні впритул підійшла безпосередньо до атомної станції. Зараз рятувальники безуспішно намагаються загасити палаючий ліс.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала співробітниця "Енергоатому" Наталя Дегтяренко. Також вона показала моторошні кадри із зони лиха (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто впізнає, де горить і поблизу якого об'єкту? Пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Просто зараз рятувальники намагаються загасити Рудий Ліс", – написала вона.

Пожежа біля ЧАЕС

Пожежа біля ЧАЕС

Facebook Наталі Дегтяренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні критична.

  • За його словами, вогонь уже дістався Прип'яті і перебуває в двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний" і від самої ЧАЕС.

  • Там розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
тупые хо-хлы устроят катастрофу
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А ветерок в сторону роции и хороший такой ветерок до 35-40 м/с))))))))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Артиллерист Моня, тут нечему радоваться. я еще помню 1996 и не в восторге от повторения - Украина точно никого эвакуировать не сможет если что
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