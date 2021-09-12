Не милые и не пушистые (а очень даже наоборот). Сфинксы, которые стали звездами интернета. Фото

Четвероногие коты породы сфинкс выглядят очень дерзко и ведут себя дома, словно аристократы. Однако именно за это их любят хозяева.

Котикам часто заводят страницы в Instagram, где публикуют фотографии со злыми выражениями мордашки. OBOZREVATEL пишет о известных блогах котов-сфинксов, которые собирают тысячи лайков.

Локи – 106 тысяч подписчиков

Злого кота в сети зовут Локи. Наглый любимец похож на злого ворчуна и именно поэтому он стал популярным.

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Безволосый любимец жил с хозяевами в США, он иногда вел себя слишком нагло, требовал еду и занимал королевское место на кровати.

Локи собрал большую аудиторию в соцсетях, но год назад его не стало.

Джердан – 46 тысяч подписчиков

У кошечки Джердан много складок на коже, поэтому стала настолько популярной в Instagram. Она ведет себя дома очень грациозно и аристократично, а еще обладает невероятными голубыми глазами.

Сфинксы Кренки и Полина – 39 тысяч авторов

Подруги Кренки и Полина живут в одном доме, поэтому им никогда не бывает скучно.

Каждый котик обладает своим темпераментом. Кренки – активная и дружелюбная, а Полина более спокойная и утонченная.

Доббс – 25 тысяч подписчиков

Мистер Доббс обожает носить трендовые наряды и позировать на камеру.

Мейсон – 13 тысяч подписчиков

Кот породы сфинкс обожает свежее мясо. Если дома есть вкусности, Мейсон не даст покоя, пока не получит кусок.

Котята сфинксов – 13 тысяч подписчиков

Ольга разводит аристократическую породу и публикует фото и видео из жизни маленьких любимцев. Когда рождаются малыши, у них слишком много кожи, поэтому их мордочки выглядят очень забавно.

Питико – 8 тысяч подписчиков

Сфинкс Питико всегда смотрит на посторонних людей в своей квартире так, будто готовит план убийства. Владелица кота часто покупает забавные наряды.

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