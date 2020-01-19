Монгол взорвал сеть приключением в Таиланде

Известный российский фрик и блогер Олег Монгол во время отдыха в Таиланде похвастался приятным времяпрепровождением с мужчиной, переодетым в женщину.

Их фото в обнимку рассмешило пользователей сети.

Отмечается, что Монгол пожелал каждому найти "свою половинку на отпуск", в то время как рядом с ним на фото позирует "милая и нежная Галина", вторичные половые признаки которой выдают в ней мужчину.

На снимке можно заметить нехарактерное для женщины строение лица и плеч, которые явно выделяются на фоне откровенного платья и большой груди "Галины".

Также Монгол показал и видео со своей "половинкой":

Поклонники Монгола сразу заметили подвох, предположили, что "Галина" это на самом деле Георгий, а сам блогер уже лишился анальной девственности, - за полдня фото собрало более 8,5 тысяч комментариев, что во много раз больше, чем другие посты.

Напомним, ранее артистка Настасья Самбурская рассказала на видео, как Олег Монгол бросил ее с ребенком.

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