Главная Новости
19 января • обновлено в 23:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Приколы

Монгол взорвал сеть приключением в Таиланде

240
Читать материал на украинском

Известный российский фрик и блогер Олег Монгол во время отдыха в Таиланде похвастался приятным времяпрепровождением с мужчиной, переодетым в женщину.

Их фото в обнимку рассмешило пользователей сети.

Отмечается, что Монгол пожелал каждому найти "свою половинку на отпуск", в то время как рядом с ним на фото позирует "милая и нежная Галина", вторичные половые признаки которой выдают в ней мужчину.

Новости
"А где Андрей? А где Виола?!" Популярный блогер показал вайн про генофонд и взорвал сеть, видео

На снимке можно заметить нехарактерное для женщины строение лица и плеч, которые явно выделяются на фоне откровенного платья и большой груди "Галины".

Также Монгол показал и видео со своей "половинкой":

Поклонники Монгола сразу заметили подвох, предположили, что "Галина" это на самом деле Георгий, а сам блогер уже лишился анальной девственности, - за полдня фото собрало более 8,5 тысяч комментариев, что во много раз больше, чем другие посты.

Монгол взорвал сеть приключением в Таиланде
Монгол взорвал сеть приключением в Таиланде
Монгол взорвал сеть приключением в Таиланде
Монгол взорвал сеть приключением в Таиланде

Напомним, ранее артистка Настасья Самбурская рассказала на видео, как Олег Монгол бросил ее с ребенком.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги