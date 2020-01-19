Монгол підірвав мережу пригодою в Таїланді

Відомий російський фрік і блогер Олег Монгол під час відпочинку в Таїланді похвалився приємним проведенням часу з чоловіком, переодягненим жінкою.

Їх фото в обнімку розсмішило користувачів мережі.

Відзначається, що Монгол побажав кожному знайти "свою половинку на відпустку", в той час як поруч з ним на фото позує "мила і ніжна Галина", вторинні статеві ознаки якої видають в ній чоловіка.

На знімку можна помітити нехарактерну для жінки будову обличчя і плечей, які явно виділяються на тлі відвертої сукні і великих грудей "Галини".

Також Монгол показав і відео зі своєю "половинкою":

Шанувальники Монгола відразу помітили підступ, припустили, що "Галина" це насправді Георгій, а сам блогер вже втратив анальну незайманість, - за півдня фото зібрало понад 8,5 тисяч коментарів, що у багато разів більше, ніж інші пости.

Нагадаємо, раніше артистка Настасья Самбурська розповіла на відео, як Олег Монгол кинув її з дитиною.

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