Диван с волосами и усыпанный стразами унитаз: 10 непрактичных дизайнерских решений. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
4,9 т.
Мохнатый автомобиль и унитаз со стразами рассмешили сеть

Иногда дизайнеры интерьера создают совсем непрактичные вещи, которые невозможно почистить. Кажется, что создатели никогда не держали в руках пылесос и тряпку.

Среди таких "креативных решений" – диван с волосами и сантехника со стразами. OBOZREVATEL собрал фото 10 дизайнерских провалов, которые насмешили соцсети.

Каждый, кто садится на мохнатый диван, забирает с собой несколько волос на одежде.

Диван сделали из волос.
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Эксклюзивный унитаз с камнями Swarovski стоит 75 тысяч долларов. Сантехника непрактичная, поскольку грязь и влага остается между стразами.

Унитаз стоит 75 тысяч долларов.

"Бархатный" автомобиль боится грязи и дождя.

Дизайнеры сделали авто из бархатистого материала

Огромная дизайнерская люстра над лестницей требует тщательного ухода. Ее приходится часто протирать, поскольку очень видна пыль. А вытирать ее очень, очень сложно.

Люстра, возле которой страшно ходить.

Умывальник сделали из драгоценных камней, внутри заводится плесень.

Умывальник изготовлен из аметистов.

Столовые приборы с таким вычурным дизайном, что их очень сложно очистить.

Набор столовых приборов в виде ракушек.

Фанат мультипликационных героев украсил свое авто.

Автомобиль с эксклюзивным дизайном.

Эксклюзивный дизайн ванны, которую очень сложно вымыть.

Эту ванную невозможно вымыть.

Прозрачная перегородка, которую пес постоянно пачкает слюнями и отпечатками лап.

Пес постоянно бьется головой об забор в квартире.

Стол с резьбой требует тщательной очистки после каждого застолья.

Деревянный стол надо чистить зубной щеткой.

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