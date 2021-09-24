Диван с волосами и усыпанный стразами унитаз: 10 непрактичных дизайнерских решений. Фото
Иногда дизайнеры интерьера создают совсем непрактичные вещи, которые невозможно почистить. Кажется, что создатели никогда не держали в руках пылесос и тряпку.
Среди таких "креативных решений" – диван с волосами и сантехника со стразами. OBOZREVATEL собрал фото 10 дизайнерских провалов, которые насмешили соцсети.
Каждый, кто садится на мохнатый диван, забирает с собой несколько волос на одежде.
Эксклюзивный унитаз с камнями Swarovski стоит 75 тысяч долларов. Сантехника непрактичная, поскольку грязь и влага остается между стразами.
"Бархатный" автомобиль боится грязи и дождя.
Огромная дизайнерская люстра над лестницей требует тщательного ухода. Ее приходится часто протирать, поскольку очень видна пыль. А вытирать ее очень, очень сложно.
Умывальник сделали из драгоценных камней, внутри заводится плесень.
Столовые приборы с таким вычурным дизайном, что их очень сложно очистить.
Фанат мультипликационных героев украсил свое авто.
Эксклюзивный дизайн ванны, которую очень сложно вымыть.
Прозрачная перегородка, которую пес постоянно пачкает слюнями и отпечатками лап.
Стол с резьбой требует тщательной очистки после каждого застолья.
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