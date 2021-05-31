Повальную моду на поп-ит и симпл-димпл высмеяли в фотожабах и мемах. Фото

Детские антистресс-игрушки симпл-димпл и поп-ит, ставшие популярными весной 2021 года, превратились в объект для многочисленных шуток и мемов. Так, пользователи сети высмеивают повальное увлечение новым трендом.

Игрушки сравнивают с формочками для льда, воздушно-пузырчатой пленкой, упаковками от таблеток, а также иронизируют по поводу того, что взрослым становится все труднее понимать молодежь и ее сленг. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку фотожаб и мемов о невероятно популярных поп-ит и симпл-димпл.

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Симпл-димпл – это силиконовая игрушка, которая содержит несколько выпукло-вогнутых частей. При надавливании на такие части достигается эффект антистресса. Поп-ит – это практически то же самое, отличается такая игрушка тем, что у нее все ямочки одного размера.

Поп-ит и симпл-димпл бывают разных цветов, форм и размеров. О них заговорили в апреле 2021 года благодаря популярности в соцсети TikTok, хотя в продаже они появились еще в 2019 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем секрет популярности поп-ит и симпл-димпл. Это детское развлечение сменило сквиши и спиннеры, став настоящим трендом в соцсетях.