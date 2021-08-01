11 моментов на свадьбах, когда что-то пошло не по плану

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Фото со свадьбы стали популярными в сети

Свадебная церемония – это всегда стресс для молодоженов. Иногда что-то идет не по плану и даже мелочь может испортить праздник.

OBOZREVATEL собрал самые курьезные свадебные фото. Эти моменты молодожены и гости торжества запомнят на всю свою жизнь.

Все девушки на свадьбе надели свои старые свадебные платья.

Белое платье для невесты – это очень банально.

Невеста работает инженером, поэтому у нее нет подруг.

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Невеста выбрала не подружек, а друзей

Пара разорвала отношения 25 лет назад, но снова решили пожениться. Молодожены выбрали очень экстравагантные наряды.

Необычные наряды молодоженов

Бабушки с дедушками устроили зажигательную вечеринку на свадьбе.

Свадебная фотосессия с друзьями молодоженов

Пока молодожены фотографировались, папа невесты решил повеселиться на аттракционах.

Папа веселится на свадьбе

Парень на свадьбе был без настроения, когда рассыпал лепестки цветов.

Мужчине поручили рассыпать цветы

Пес стал ведущим на свадьбе и веселил всех гостей.

Собачка посетил церемонию

Невеста и свидетели решили сыграть в приставку за несколько минут до церемонии.

Невеста не нервничает перед свадьбой

Домашний любимец решил посетить церемонию бракосочетания.

Кот был главным гостем на свадьбе

Молодожены повторили фото с детства.

Молодожены были знакомы с детства

Невеста провела гостей и уснула на лавочке, потому что очень устала.

Свадьба очень изнуряет.

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