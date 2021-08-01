11 моментов на свадьбах, когда что-то пошло не по плану
Свадебная церемония – это всегда стресс для молодоженов. Иногда что-то идет не по плану и даже мелочь может испортить праздник.
OBOZREVATEL собрал самые курьезные свадебные фото. Эти моменты молодожены и гости торжества запомнят на всю свою жизнь.
Все девушки на свадьбе надели свои старые свадебные платья.
Невеста работает инженером, поэтому у нее нет подруг.
Пара разорвала отношения 25 лет назад, но снова решили пожениться. Молодожены выбрали очень экстравагантные наряды.
Бабушки с дедушками устроили зажигательную вечеринку на свадьбе.
Пока молодожены фотографировались, папа невесты решил повеселиться на аттракционах.
Парень на свадьбе был без настроения, когда рассыпал лепестки цветов.
Пес стал ведущим на свадьбе и веселил всех гостей.
Невеста и свидетели решили сыграть в приставку за несколько минут до церемонии.
Домашний любимец решил посетить церемонию бракосочетания.
Молодожены повторили фото с детства.
Невеста провела гостей и уснула на лавочке, потому что очень устала.
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