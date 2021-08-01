11 моментов на свадьбах, когда что-то пошло не по плану

Свадебная церемония – это всегда стресс для молодоженов. Иногда что-то идет не по плану и даже мелочь может испортить праздник.

OBOZREVATEL собрал самые курьезные свадебные фото. Эти моменты молодожены и гости торжества запомнят на всю свою жизнь.

Все девушки на свадьбе надели свои старые свадебные платья.

Невеста работает инженером, поэтому у нее нет подруг.

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Пара разорвала отношения 25 лет назад, но снова решили пожениться. Молодожены выбрали очень экстравагантные наряды.

Бабушки с дедушками устроили зажигательную вечеринку на свадьбе.

Пока молодожены фотографировались, папа невесты решил повеселиться на аттракционах.

Парень на свадьбе был без настроения, когда рассыпал лепестки цветов.

Пес стал ведущим на свадьбе и веселил всех гостей.

Невеста и свидетели решили сыграть в приставку за несколько минут до церемонии.

Домашний любимец решил посетить церемонию бракосочетания.

Молодожены повторили фото с детства.

Невеста провела гостей и уснула на лавочке, потому что очень устала.

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