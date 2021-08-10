Кошка скинула собаку со стула. Забавное видео

Забавное видео, на котором шустрый кот сбивает собаку со стула, стало вирусным в сети. Его посмотрели почти 460 тысяч раз и поставили более 23 000 лайков.

Ролик на своей странице в Twitter опубликовал американский журналист Джефф Янг. В тот момент, когда породистый пес пытается как бы укусить кошку, она ловко начинает махать лапой, из-за чего Айко соскальзывает со стула (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Собака ударилась о стеклянную дверь, а кошка, сидящая на столе, немного испугалась от неожиданности. Однако уже через несколько секунд пес опять вернулся на стул, чтобы продолжать "экстремальные игры" со смелой кошкой.

Видео дня

"Не лучший момент для моей собаки. В ролике видно, как Айко дико оглядывается и внезапно оказывается на полу, не ожидая такого поворота событий. Меня радует, что пес смог так быстро вернуться на место", – высказался по этому поводу хозяин питомцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: