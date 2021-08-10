Кошка скинула собаку со стула. Забавное видео
Забавное видео, на котором шустрый кот сбивает собаку со стула, стало вирусным в сети. Его посмотрели почти 460 тысяч раз и поставили более 23 000 лайков.
Ролик на своей странице в Twitter опубликовал американский журналист Джефф Янг. В тот момент, когда породистый пес пытается как бы укусить кошку, она ловко начинает махать лапой, из-за чего Айко соскальзывает со стула (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).
Собака ударилась о стеклянную дверь, а кошка, сидящая на столе, немного испугалась от неожиданности. Однако уже через несколько секунд пес опять вернулся на стул, чтобы продолжать "экстремальные игры" со смелой кошкой.
"Не лучший момент для моей собаки. В ролике видно, как Айко дико оглядывается и внезапно оказывается на полу, не ожидая такого поворота событий. Меня радует, что пес смог так быстро вернуться на место", – высказался по этому поводу хозяин питомцев.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
кот-шотландец по кличке Скай стал настоящей звездой интернета после того, как появился в кадре в крохотных солнцезащитных очках и яркой одежде, а также удивил людей своими "трюками". Юзеры пишут в комментариях, что "перед крутостью животного очень сложно устоять".
Также в сети появился забавный ролик с котом в главной роли, который "научился" играть на пианино. Его хозяйка запечатлела этот момент и домашний питомец стал звездой интернета.