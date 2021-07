Кот-блогер в очках и спортивной кофте стал звездой Tik Tok. Видео

Кот-шотландец по кличке Скай стал настоящей звездой интернета после того, как появился в кадре в крохотных солнцезащитных очках и яркой одежде, а также удивил людей своими "трюками". Юзеры пишут в комментариях, что "перед крутостью животного очень сложно устоять".

Хозяева Скай публикуют забавные ролики с котом под ником sky_super_cat в Tik Tok, и его армия подписчиков растет с каждым днем – сейчас их больше 700 тысяч (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В последнем ролике Скай позировал в образе рэпера, покорив всех, кто когда-либо играл в Need for Speed: Underground и помнит хит Get Low в исполнении Lil Jon и The East Side Boyz.

А видео, где домашний питомец решил прокатиться на роботе-пылесосе под "Эрон-дон-дон" настолько понравилось людям, что набрало более 6 миллионов просмотров.

