Комик попросил Анну Седокову сесть ему на лицо, но та заткнула его по-другому

Актер комедийного жанра Рустам Рептилоид сделал певице Анне Седоковой откровенное предложение и получил неожиданный ответ.
В программе "Понты" в рамках одного из конкурсов комик обратился к Седоковой со следующей просьбой.
"Сядьте мне на лицо и я заткнусь", - сказал ей Рептилоид.
Впрочем, певица не растерялась и упрекнула его в плохих музыкальных способностях.
"Мне кажется, как музыканту, что тут бит не подходит, вот это более сексуальное", - ответила Седокова, пропев в своей манере ту же фразу, которую озвучил ранее комик.
Как сообщалось ранее, Анну Седокову жестко раскритиковали в сети за смех и внешний вид в одном из шоу.
Читайте также:
Седокова едва прикрыла большую грудь коротким топом: горячее фото
"Безумно сексуальная": Седокова взбудоражила поклонников пикантным фото
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!