Комик попросил Анну Седокову сесть ему на лицо, но та заткнула его по-другому

Актер комедийного жанра Рустам Рептилоид сделал певице Анне Седоковой откровенное предложение и получил неожиданный ответ.

В программе "Понты" в рамках одного из конкурсов комик обратился к Седоковой со следующей просьбой.

"Сядьте мне на лицо и я заткнусь", - сказал ей Рептилоид.

Впрочем, певица не растерялась и упрекнула его в плохих музыкальных способностях.

"Мне кажется, как музыканту, что тут бит не подходит, вот это более сексуальное", - ответила Седокова, пропев в своей манере ту же фразу, которую озвучил ранее комик.

Как сообщалось ранее, Анну Седокову жестко раскритиковали в сети за смех и внешний вид в одном из шоу.

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