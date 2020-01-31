В сеть слили интимное фото с Oxxxymiron

Знаменитый российский рэпер Мирон Федоров (более известный как Oxxxymiron/Оксимирон) попал на "интимное" фото актера Никиты Кукушкина.

Тот опубликовал снимок в Instagram по случаю 35-летия исполнителя 31 января 2020 года.

Кукушкин показал снимок, где Мирон лежит будто бы в гробу, а сам актер целует его в лоб, а также пожелал тому друзей, которые никогда бы не выложили в сеть интимные фото без спросу.

Сам Оксимирон очень бурно и радостно воспринял такое необычное поздравление на юбилей.

Как известно, Мирон Федоров родился в 1985 году в нынешнем Санкт-Петербурге, подростком переехал в Британию, где поступил в Оксфордский университет, но был отчислен после диагноза "биполярное расстройство".

На его счету всего два студийных альбома, что не мешает Окси иметь миллионы фанатов.

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