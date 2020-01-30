Комік попросив Анну Сєдокову сісти йому на обличчя, але та заткнула його по-іншому

Актор комедійного жанру Рустам Рептилоїд зробив співачці Анні Седоковій відверту пропозицію і отримав несподівану відповідь.

У програмі "Понти" в рамках одного з конкурсів комік звернувся до Седокової з таким проханням.

"Сядьте мені на обличчя і я заткну пельку", - сказав їй Рептилоїд.

Втім, співачка не розгубилася і дорікнула йому в поганих музичні здібностях.

"Мені здається, як музиканту, що тут біт не підходить, ось це більш сексуальне", - відповіла Седокова, проспівавши у своїй манері ту ж фразу, яку озвучив раніше комік.

Як повідомлялося раніше, Анну Сєдокову жорстко розкритикували у мережі за сміх і зовнішній вигляд в одному з шоу.

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