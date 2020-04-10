В Россию вернется СССР, а в Португалию – динозавры: самые смешные мемы о карантине

Когда в мире свирепствует коронавирус и практически все страны закрыли свои границы – людям свойственно предаваться панике. В Украине также действует жесткий карантин. Чтобы немного развеять напряженную атмосферу, самые остроумные и неунывающие придумывают мемы и приколы о карантине.

Всевозможные шутки о наболевшем и правда могут заметно поднять настроение. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку самых смешных мемов и приколов о карантине.

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

– Дневник карантина. День 1: У меня достаточно пищи, чтобы продержаться несколько месяцев, а то и лет, поэтому я могу оставаться в изоляции столько, сколько потребуется.

День 1 + 45 минут: Я в супермаркете, потому что захотел Twix.

Приколы и мемы про карантин

– Просто напоминаю: когда Шекспир был на карантине из-за чумы, он написал Короля Лира.

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Особенно сильно пострадали от карантина и коронавируса тревел-блогеры:

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

На карантине особо ощущается, как вам повезло с соседями.

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Если в Венецию вернулись дельфины из-за отсутствия туристов, то в Россию из-за карантина вернется СССР, в реку Темзу в Лондоне – дикие животные, а в Португалию – динозавры.

Еsquire

На улицах Португалии – динозавры Еsquire

"Дикие животные" возвращаются в Темзу Еsquire

Еsquire

Еsquire

О важности карантина:

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

После введения карантина собаки оказались в привилегированном положении:

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

А у вас так же?

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал самые популярные шутки, анекдоты и мемы про коронавирус.