В Росію повернеться СРСР, а в Португалію – динозаври: найсмішніші меми про карантин

Коли в світі лютує коронавірус і практично всі країни закрили свої кордони – людям властиво піддаватися паніці. В Україні також діє жорсткий карантин. Щоб трохи розвіяти напружену атмосферу, найдотепніші користувачі придумують меми та приколи про карантин.

Всілякі жарти про наболіле і справді можуть помітно підняти настрій. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував добірку найсмішніших мемів і приколів про карантин.

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

– Щоденник карантину. День 1: У мене достатньо їжі, щоб протриматися кілька місяців, а то й років, тому я можу залишатися в ізоляції стільки, скільки буде потрібно.

День 1 + 45 хвилин: Я в супермаркеті, бо захотів Twix.

Приколи та меми про карантин

– Просто нагадую: коли Шекспір був на карантині через чуму, він написав Короля Ліра.

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Особливо сильно постраждали від карантину і коронавірусу тревел-блогери:

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

На карантині особливо відчувається, як вам пощастило з сусідами.

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Якщо до Венеції повернулися дельфіни через відсутність туристів, то в Росію через карантин повернеться СРСР, в річку Темзу в Лондоні – дикі тварини, а в Португалію – динозаври.

Еsquire

На вулицях Португалії – динозаври Еsquire

"Дикі тварини" повертаються в Темзу Еsquire

Еsquire

Еsquire

Про важливість карантину:

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Після введення карантину собаки виявилися в привілейованому становищі:

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

А у вас теж так?

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Приколи та меми про карантин

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував найпопулярніші жарти, анекдоти та меми про коронавірус.