В Росію повернеться СРСР, а в Португалію – динозаври: найсмішніші меми про карантин
Коли в світі лютує коронавірус і практично всі країни закрили свої кордони – людям властиво піддаватися паніці. В Україні також діє жорсткий карантин. Щоб трохи розвіяти напружену атмосферу, найдотепніші користувачі придумують меми та приколи про карантин.
Всілякі жарти про наболіле і справді можуть помітно підняти настрій. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував добірку найсмішніших мемів і приколів про карантин.
Приколи та меми про карантин
– Щоденник карантину. День 1: У мене достатньо їжі, щоб протриматися кілька місяців, а то й років, тому я можу залишатися в ізоляції стільки, скільки буде потрібно.
День 1 + 45 хвилин: Я в супермаркеті, бо захотів Twix.
– Просто нагадую: коли Шекспір був на карантині через чуму, він написав Короля Ліра.
Особливо сильно постраждали від карантину і коронавірусу тревел-блогери:
На карантині особливо відчувається, як вам пощастило з сусідами.
Якщо до Венеції повернулися дельфіни через відсутність туристів, то в Росію через карантин повернеться СРСР, в річку Темзу в Лондоні – дикі тварини, а в Португалію – динозаври.
Про важливість карантину:
Після введення карантину собаки виявилися в привілейованому становищі:
А у вас теж так?
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував найпопулярніші жарти, анекдоти та меми про коронавірус.