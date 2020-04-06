Карантин без грусти: подборка самых смешных мемов и приколов

Коронавирус продолжает свирепствовать по всему миру, а в Украине с 6 апреля действует жесткий этап карантина. Так, в общественных местах нельзя появляться без маски, также нельзя выходить на улицу без документов.
Тем не менее, пользователи сети не унывают и продолжают делиться друг с другом всевозможными шутками о наболевшем. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку самых смешных мемов и приколов о карантине.
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
– Дневник карантина. День 1: У меня достаточно пищи, чтобы продержаться несколько месяцев, а то и лет, поэтому я могу оставаться в изоляции столько, сколько потребуется.
День 1 + 45 минут: Я в супермаркете, потому что захотел Twix.
Приколы и мемы про карантин
– Просто напоминаю: когда Шекспир был на карантине из-за чумы, он написал Короля Лира.
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Особенно сильно пострадали от карантина и коронавируса тревел-блогеры:
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
На карантине особо ощущается, как вам повезло с соседями.
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
О важности карантина:
Social Distancing...— Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 15, 2020
CGI by @juan_delcan pic.twitter.com/c3ZaH2YBWP
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
После введения карантина собаки оказались в привилегированном положении:
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
А у вас так же?
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Приколы и мемы про карантин
Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал самые популярные шутки, анекдоты и мемы про коронавирус.
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