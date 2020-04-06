Карантин без грусти: подборка самых смешных мемов и приколов

Коронавирус продолжает свирепствовать по всему миру, а в Украине с 6 апреля действует жесткий этап карантина. Так, в общественных местах нельзя появляться без маски, также нельзя выходить на улицу без документов.

Тем не менее, пользователи сети не унывают и продолжают делиться друг с другом всевозможными шутками о наболевшем. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку самых смешных мемов и приколов о карантине.

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

– Дневник карантина. День 1: У меня достаточно пищи, чтобы продержаться несколько месяцев, а то и лет, поэтому я могу оставаться в изоляции столько, сколько потребуется.

День 1 + 45 минут: Я в супермаркете, потому что захотел Twix.

Приколы и мемы про карантин

– Просто напоминаю: когда Шекспир был на карантине из-за чумы, он написал Короля Лира.

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Особенно сильно пострадали от карантина и коронавируса тревел-блогеры:

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

На карантине особо ощущается, как вам повезло с соседями.

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

О важности карантина:

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

После введения карантина собаки оказались в привилегированном положении:

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

А у вас так же?

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Приколы и мемы про карантин

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал самые популярные шутки, анекдоты и мемы про коронавирус.

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