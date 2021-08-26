Как выглядит отель, где туристы чувствуют себя, будто в фильме о Гарри Поттере. Фото

Уникальный английский отель под названием Hallow & Crux расположен в здании из песчаника, построенном в 1600-х годах. Это место точно понравится поклонникам Гарри Поттера, ведь интерьер комнат моментально перенесет в мир чародейства и волшебства.

Шляпа ведьмы, метла и набор школьных галстуков в цветах Хогвартса – все эти детали напомнят гостю сцены из популярного фильма. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В источнике говорится, что в отеле всего четыре комнаты, но каждая деталь в них хорошо продумана. Каменные стены и деревянные панели максимально воссоздают историческую обстановку, в то время как общая атмосфера представляет собой сочетание винтажного и современного.

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Две комнаты из четырех довольно просторны. В обоих есть ванны с закругленными краями, а также душевые.

В каждой комнате своя цветовая гамма, хотя искусственное освещение свечей, тяжелые ткани, волшебные безделушки и большие массивные кровати добавляют интерьеру элегантности.

" Гарри Поттер" – серия из семи романов в жанре фэнтези, написанных английской писательницей Джоан Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в Школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Основной сюжет посвящен противостоянию Гарри и темного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира. Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" была выпущена 30 июня 1997 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что не стоит искать "магизм и бесовщину" в фильмах и книгах о Гарри Поттере. Он уверен, что если так думать, то тогда это нужно видеть и в русских народных сказках про волшебство.