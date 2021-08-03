Как скрыть залысины за несколько секунд: блогер показал эффективный способ. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Приколы
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Мужчина показал простой способ скрыть залысины на голове

Пользователь TikTok поделился действенным лайфхаком, который помогает ему за считанные секунды избавиться от залысин. Он использует специальный спрей для темных корней, чтобы скрыть "нежелательные места в волосах".

Парень рассказал, что изначально он высушивает голову феном после мытья. Затем берет спрей и распределяет его на нужные участки кожи головы. После этого – гель для укладки, чтобы придать прическе необходимый вид. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Завершающий этап – лак для волос, чтобы закрепить получившийся результат.

Мужчина показал свои залысины.
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"Для тех, кто меня дразнит, нет, я не лысею, и нет, я не очень-то стесняюсь этого, мне просто нравится выглядеть как можно лучше", – объяснил свою позицию по этому поводу блогер.

Мужчина замаскировал все спреем.
Мужчина нанес гель для укладки.

"Мне нравится, что вы говорите об этом. Большинство людей скрывают это", "Молодец, что проявил такую ​​смелость и поделился этим с нами", "Мне нравится, что ты нашел способ почувствовать себя уверенно! Выглядит великолепно!" – отреагировали пользователи в комментариях под видео.

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