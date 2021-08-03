Как скрыть залысины за несколько секунд: блогер показал эффективный способ. Видео

Пользователь TikTok поделился действенным лайфхаком, который помогает ему за считанные секунды избавиться от залысин. Он использует специальный спрей для темных корней, чтобы скрыть "нежелательные места в волосах".

Парень рассказал, что изначально он высушивает голову феном после мытья. Затем берет спрей и распределяет его на нужные участки кожи головы. После этого – гель для укладки, чтобы придать прическе необходимый вид. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Завершающий этап – лак для волос, чтобы закрепить получившийся результат.

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"Для тех, кто меня дразнит, нет, я не лысею, и нет, я не очень-то стесняюсь этого, мне просто нравится выглядеть как можно лучше", – объяснил свою позицию по этому поводу блогер.

"Мне нравится, что вы говорите об этом. Большинство людей скрывают это", "Молодец, что проявил такую ​​смелость и поделился этим с нами", "Мне нравится, что ты нашел способ почувствовать себя уверенно! Выглядит великолепно!" – отреагировали пользователи в комментариях под видео.

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