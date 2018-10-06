Избивали пассажиров метро: суд вынес решение по копам-вымогателям из Харькова

Суд отпустил под домашний арест сотрудника патрульной полиции, подозреваемого в вымогательстве денег и избиении пассажиров метро в Харькове.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Виктория Дубовик в эфире телеканала "112 Украина", оставшиеся трое находятся в следственном изоляторе.

"Сейчас всем четверым полицейским избраны меры пресечения. Трое из них - в следственном изоляторе, то есть им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Четвертому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и мы надеемся, что на следующей неделе она будет рассмотрена", - отметила она.

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По словам Дубовик, патрульным инкриминировали две статьи уголовного кодекса за превышение служебных полномочий и получение неправомерной выгоды.

"На данный момент инкриминировано четыре эпизода возможной преступной деятельности. Это два избиения и два факта получения взятки", - сказала Дубовик.

Она добавила, что патрульных ждет суровый приговор. Более того, они не смогут вернуться к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября полицейские задержали патрульных, которые вымогали деньги у пассажиров метро, применяя физическую силу.