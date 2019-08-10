Исчезающие машины: новая оптическая иллюзия озадачила сеть

В сети появилось видео, при просмотре которого кажется, что машины исчезают с дороги.
На соответствующий ролик пользователя Twitter под ником Даниэль Датч (Daniel Dutch) обратило внимание издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Да, эта дорога ведет в никуда", — подписал Датч публикацию. С первого взгляда на видео кажется, что мотоциклы и автомобили сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у обрыва моста.
Оптическая иллюзия
Скрин видео
Оптическая иллюзия озадачила пользователей сети. Некоторые предположили, что на записи аномальные явления Бермудского треугольника, другие же попросили объяснить невероятное исчезновение транспорта. Также пользователи шутили о волшебной школе Хогвартс из романа про Гарри Поттера.
Разгадку объяснили тем, что видео снимали с крыши веранды. "На крыше собралась вода и грязь, и кажется, будто это река. А ограждение напоминает мост", — написал юзер под ником @ab041937.
Оптическая иллюзия с пропадающими мотоциклами😲 Что тут происходит?🤨— Мир 24 ТВ (@Mir24TV) August 9, 2019
Видео:@DannyDutch
Подробности: https://t.co/yMr5ejno6X pic.twitter.com/o2sk7Is5GV
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