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Зникаючі машини: нова оптична ілюзія спантеличила мережу

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У мережі з'явилося відео, при перегляді якого здається, що машини зникають з дороги.

На відповідний ролик користувача Twitter під ніком Даніель Датч (Daniel Dutch) звернуло увагу видання Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так, ця дорога веде в нікуди", – підписав Датч публікацію. З першого погляду на відео здається, що мотоцикли й автомобілі повертають на перехресті наліво і безслідно зникають біля обриву моста.

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"Чорно-біле чи кольорове?" У мережі розкрили секрет оптичної ілюзії

Оптична ілюзія

Оптична ілюзія

скрін відео

Оптична ілюзія спантеличила користувачів мережі. Деякі припустили, що на записі аномальні явища Бермудського трикутника, інші ж попросили пояснити неймовірне зникнення транспорту. Також користувачі жартували про чарівну школу Хогвартс із роману про Гаррі Поттера.

Розгадку пояснили тим, що відео знімали з даху веранди. "На даху зібралася вода і бруд, і здається, ніби це річка. А огорожа нагадує міст", – написав користувач під ніком @ ab041937.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї над озером місцеві жителі спостерігали дивовижний природний феномен. На водній гладі утворився міраж, схожий на місто.

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