Зникаючі машини: нова оптична ілюзія спантеличила мережу

У мережі з'явилося відео, при перегляді якого здається, що машини зникають з дороги.
На відповідний ролик користувача Twitter під ніком Даніель Датч (Daniel Dutch) звернуло увагу видання Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Так, ця дорога веде в нікуди", – підписав Датч публікацію. З першого погляду на відео здається, що мотоцикли й автомобілі повертають на перехресті наліво і безслідно зникають біля обриву моста.
Оптична ілюзія
скрін відео
Оптична ілюзія спантеличила користувачів мережі. Деякі припустили, що на записі аномальні явища Бермудського трикутника, інші ж попросили пояснити неймовірне зникнення транспорту. Також користувачі жартували про чарівну школу Хогвартс із роману про Гаррі Поттера.
Розгадку пояснили тим, що відео знімали з даху веранди. "На даху зібралася вода і бруд, і здається, ніби це річка. А огорожа нагадує міст", – написав користувач під ніком @ ab041937.
Оптична ілюзія з пропадає мотоцікламі😲 Що тут відбувається? 🤨- Мир 24 ТВ (@ Mir24TV) August 9, 2019
Відео: @DannyDutch
Подробиці: https://t.co/yMr5ejno6X pic.twitter.com/o2sk7Is5GV
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї над озером місцеві жителі спостерігали дивовижний природний феномен. На водній гладі утворився міраж, схожий на місто.
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