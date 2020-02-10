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10 февраля • обновлено в 18:43
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Гарик Харламов стыдобу с Киану Ривзом довел до полного абсурда

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Комик Гарик Харламов дополнил монолог Киану Ривза из третьей части фильма "Джон Уик" заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко.

"У Киану сильные тылы", - подписал видео Харламов.

Таким образом получилось, якобы Лукашенко переживает за судьбу киногероя и готов ему оказать помощь.

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"Мое имя Джордани Йовонович. Я дитя Беларуси. Сирота из твоего племени. Ты должна мне помочь!", - говорит герой Ривза на ломанном русском языке, который можно с трудом понять.

"Надо будет от Беларуси что-то, скажи! Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь", - говорит после речи Киану Ривза Александр Лукашенко.

У Киану сильные тылы )

Допис, поширений Гарик Харламов (@garikkharlamov)

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Киану Ривз Гарик Харламов
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