Гарик Харламов стыдобу с Киану Ривзом довел до полного абсурда

Комик Гарик Харламов дополнил монолог Киану Ривза из третьей части фильма "Джон Уик" заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко.

"У Киану сильные тылы", - подписал видео Харламов.

Таким образом получилось, якобы Лукашенко переживает за судьбу киногероя и готов ему оказать помощь.

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"Мое имя Джордани Йовонович. Я дитя Беларуси. Сирота из твоего племени. Ты должна мне помочь!", - говорит герой Ривза на ломанном русском языке, который можно с трудом понять.

"Надо будет от Беларуси что-то, скажи! Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь", - говорит после речи Киану Ривза Александр Лукашенко.

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