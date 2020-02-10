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10 лютого • оновлено в 18:56
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Гарік Харламов стидобу з Кіану Рівзом довів до повного абсурду

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Комік Гарік Харламов доповнив монолог Кіану Рівза з третьої частини фільму "Джон Уїк" заявою президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"У Кіану сильні тили", - підписав відео Харламов.

Таким чином вийшло, нібито Лукашенко переживає за долю кіногероя і готовий йому надати допомогу.

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"Моє ім'я Джордані Йовоновіч. Я дитя Білорусі. Сирота з твого племені. Ти повинна мені допомогти!", - каже герой Рівза ламаною російською мовою, яку можна насилу зрозуміти.

"Треба буде від Білорусі щось, скажи! Ми тобі за добу все зробимо, що ти попросиш", - говорить після промови Кіану Рівза Олександр Лукашенко.

У Кіану сильні тили)

Допіс, Поширення Гарік Харламов (@garikkharlamov)

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Особи
Кіану Рівз Гарік Харламов
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