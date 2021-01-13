Анекдоты дня: смешные приколы про Старый Новый год

Анекдот дня: Старый Новый год – это не просто праздник. Это контрольный удар по печени!

OBOZREVATEL предлагает поднять предпраздничное настроение подборкой актуальных анекдотов, приколов и шуток за 13 января.

– Католическое Рождество, Новый год, православное Рождество, Старый Новый Год, Крещение, все это плавно перетекает в 14 февраля и 8 марта… А потом что?

– Потом кончается здоровье…

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– Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, на Старый Новый год старый курс доллара.

– Попроси что-то более осуществимое. К примеру, единорога.

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– Дорогой, я так хочу на Старый Новый Год… шубу!

– Моя хозяюшка! Сейчас пойду куплю свеклу и селедку!

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Гадала на Старый Новый год. Сожгла елку, залила соседей, едва не убила валенком какого-то мужчину. Сразу приехали скорая, пожарные и полиция. Теперь сижу и думаю – кто же из них мой суженый.

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На Старый Новый год Дед Мороз тоже приходит. Только дарит секонд-хенд и объедки.

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– Почему православная церковь в России не переходит на принятый во всем мире григорианский календарь, а продолжает жить по юлианскому, создавая массу неудобств верующим?

– Потому что тогда люди будут отмечать еще и "Старое Рождество", как отмечают "Старый Новый Год"!

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Старый Новый год – попробуйте перевести это иностранцу, пусть поломает голову.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечаются Маланка в Украине, День святого Василия и Старый Новый год. 13 и 14 января украинцы щедруют, посевают и собираются за семейными застольями.