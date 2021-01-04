Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 4 января

Говорят, полное одиночество – это когда с Новым Годом тебя не поздравили даже в сообщениях со спамом.

Чтобы не дать заскучать своим читателям, OBOZREVATEL публикует подборку актуальных приколов и анекдотов за 4 января.

Анекдоты дня

В Новый год я отдал бездомному 10 тысяч гривен и свой новый iPhone. Еще никогда я не был так счастлив, как в момент, когда он убрал нож от моего горла.

***

– Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне пройтись мимо тебя еще раз?

***

Новый год – это ужин, заканчивающийся завтраком.

***

"Нет солнца – сияй сам" Pinterest

У мужчин есть три этапа взросления: 1. Верит в Деда Мороза. 2. Не верит в Деда Мороза. 3. Он сам Дед Мороз.

***

31 декабря закончилась акция "Оставьте, это на Новый год!". А 1 января стартовала новая: "Ешьте, а то пропадет!"

***

– Любимый, давай перед Новым годом я отвлеку детей, а ты переоденешься в Деда Мороза. – Зачем? Он что, в этом году не придет?

***

Календарь на 2021 год freeprint.com.ua

– Мам, а как люди появились на свет?

– Нас сотворил Бог.

– А папа сказал, что мы произошли от обезьян.

– Я просто про своих родственников рассказываю, а он – про своих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали лайфхак, демонстрирующий, как можно закрыть уже открытую консервную банку. Также ранее были опубликованы смешные шутки, анекдоты и мемы о коронавирусе.