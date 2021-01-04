Анекдоти дня: смішні приколи і жарти за 4 січня

Анна Паскевич Приколи 15:30, 4.01.2021

Кажуть, повнf самотність – це коли з Новим Роком тебе не привітали навіть у повідомленнях зі спамом.

Щоб не дати занудьгувати своїм читачам, OBOZREVATEL публікує добірку актуальних приколів та анекдотів за 4 січня.

Анекдоти дня

У Новий рік я віддав бездомному 10 тисяч гривень і свій новий iPhone. Ще ніколи я не був таким щасливим, як у момент, коли він прибрав ніж від мого горла.

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– Ти віриш у кохання з першого погляду або мені пройтися повз тебе ще раз?

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Новий рік – це вечеря, що закінчується сніданком.

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"Нема сонця – сяйте самі"
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У чоловіків є три етапи дорослішання: 1. Вірить у Діда Мороза. 2. Не вірить у Діда Мороза. 3. Він сам Дід Мороз.

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31 грудня закінчилася акція "Залиште, це на Новий рік!". А 1 січня стартувала нова: "Їжте, а то пропаде!"

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– Коханий, давай, перед Новим роком я відволіку дітей, а ти перевдягнешся в Діда Мороза. – Навіщо? Він що, цього року не прийде?

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Календар на 2021 рік
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– Мам, а як люди з'явилися на світ?

– Нас створив Бог.

– А тато сказав, що ми походимо від мавп.

– Я просто про своїх родичів розповідаю, а він – про своїх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали лайфхак, що демонструє, як можна закрити вже відкриту консервну банку. Також раніше було опубліковано смішні жарти, анекдоти та меми про коронавірус.

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