Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 15 января

Народная примета: зимой на скользком тротуаре количество воспитанных людей резко уменьшается.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку актуальных анекдотов, шуток и приколов за 15 января.

– Дорогая, я привел ребенка из детского сaда!

– Прекрасно, как назовем? Наш-то в школе учится.

***

– Номер карты моей знаешь?

– Да.

– Вот туда и проси прощения.

***

Парень пришел свататься к родителям своей девушки:

– Я могу просить руки вашей дочери?

– Мы не против, но знайте, что рука у нее тяжелая.

***

– Я у тебя, как Золушка – стираю, убираю, готовлю!

– Я же предупреждал: выйдешь за меня – будешь жить, как в сказке.

***

Уступил место бабушке в автобусе, а в ответ услышал: "О, хоть одно чмо встало!"

***

Мой начальник так долго кричал на меня, что я случайно выдал: "Хорошо, солнышко".

***

Кум так хорошо отметил Рождество в Египте, что весь обслуживающий персонал принял христианство.

***

Учительница во время урока спросила Вовочку, знает ли он Циолковского, Кулибина, Попова?

– А вы знаете Серого, Зубатого и Диму Большого?

– Нет.

– Ну, нечего и меня своей бандой пугать.

***

Две блондинки ждут троллейбус на остановке.

– Ты какой ждешь?

– 5-й, а ты?

– Я 2-й.

Тут подъезжает 25-й. Обе обрадовались, и одна говорит другой:

– Классно, вместе поедем!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын стал героем мемов, устроив фотосессию на белом коне. В сети не обошлось без сравнений с российским президентом Путиным.