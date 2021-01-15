Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 15 января
Народная примета: зимой на скользком тротуаре количество воспитанных людей резко уменьшается.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку актуальных анекдотов, шуток и приколов за 15 января.
– Дорогая, я привел ребенка из детского сaда!
– Прекрасно, как назовем? Наш-то в школе учится.
***
– Номер карты моей знаешь?
– Да.
– Вот туда и проси прощения.
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Парень пришел свататься к родителям своей девушки:
– Я могу просить руки вашей дочери?
– Мы не против, но знайте, что рука у нее тяжелая.
***
– Я у тебя, как Золушка – стираю, убираю, готовлю!
– Я же предупреждал: выйдешь за меня – будешь жить, как в сказке.
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Уступил место бабушке в автобусе, а в ответ услышал: "О, хоть одно чмо встало!"
***
Мой начальник так долго кричал на меня, что я случайно выдал: "Хорошо, солнышко".
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Кум так хорошо отметил Рождество в Египте, что весь обслуживающий персонал принял христианство.
***
Учительница во время урока спросила Вовочку, знает ли он Циолковского, Кулибина, Попова?
– А вы знаете Серого, Зубатого и Диму Большого?
– Нет.
– Ну, нечего и меня своей бандой пугать.
***
Две блондинки ждут троллейбус на остановке.
– Ты какой ждешь?
– 5-й, а ты?
– Я 2-й.
Тут подъезжает 25-й. Обе обрадовались, и одна говорит другой:
– Классно, вместе поедем!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын стал героем мемов, устроив фотосессию на белом коне. В сети не обошлось без сравнений с российским президентом Путиным.