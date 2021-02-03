Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 3 февраля

Совет дня: никогда не откладывайте дела на завтра. Отложите их на послезавтра и у вас будет два свободных дня…

Веселые шутки, приколы, мемы и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL.

Вчера проезжал мимо дома, где я вырос. Постучал в дверь и спросил, могу ли зайти и осмотреться. Но мне отказали и захлопнули передо мной дверь. Иногда мои родители бывают такими грубыми.

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Путин предложил создать в России аналог Европейского суда по правам человека. Заседания будут проходить в Химкинском отделении полиции Москвы.

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Любовь – это когда ты и трезвый, и пьяный хочешь писать одному и тому же человеку.

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Это чувство, когда забыл дома наушники и понимаешь, что всю дорогу придется слушать свое нытье у себя в голове.

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Сегодня муж застал меня с любовником. Официально заявила, что любовник не мой, а Ротенберга.

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Часто меня спрашивают: "Какая твоя любимая шоколадка?". И мало кто знает, что моя любимая шоколадка – это шашлык.

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Жена звонит мужу на работу:

– Кот пришел, сел на клавиатуру ноутбука, и он погас.

Муж, понимая, что вероятно, сработала комбинация переключения экранов, попытался объяснить, какие значки на клавиатуре искать. Потом понял, что это долго, и сказал, что придет вечером и сам посмотрит.

Перезванивает.

– Всегда ты всем помогаешь, а мне не можешь. Все. Я сама все починила, без тебя.

– Как?

– Опять кота на клавиатуру посадила. Все заработало.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография совы, умело замаскировавшейся под дерево, стала вирусной в сети. Автор снимка назвала его "деревом с глазом".