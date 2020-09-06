Сова, замаскировавшаяся под дерево, стала звездой сети. Фото

Пост о сове собрал более тысячи лайков, множество комментариев и ретвитов. Иллюстрация / Pixabay

Фото совы, умело замаскировавшейся под дерево, стало вирусным в сети.

Снимок, который опубликовала сотрудница Индийской лесной службы (IFS) Сусанта Нанда, имеет следующую подпись: "Дерево с глазом. Один из лучших камуфляжей, которые вы увидите (совка североамериканская)".

Так, на изображении заметен только один глаз совы, сидящей на дереве. И только внимательно присмотревшись, можно рассмотреть клюв птицы.

Сова, умело замаскировавшаяся под дерево, стала звездой интернета. Фото: Susanta Nanda IFS / Twitter

Пост собрал более тысячи лайков, множество комментариев и ретвитов. Кроме того, некоторые пользователи под публикацией опубликовали похожие изображения.

Пользователи опубликовали похожие изображения с совами. Скриншот

Сова, скрывающаяся за деревом. Скриншот

Сова сливается с корой дерева. Фото: Pinterest

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