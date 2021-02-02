Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 2 февраля
Анекдот дня: сначала пациенты сами дарят врачам бутылочку-другую в знак благодарности, а потом удивляются, что у врачей почерк неразборчивый!
Актуальные приколи, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Таксист пассажирке:
– Вы ночью на окраине садитесь в такси, а вы не боитесь, что я маньяк?
– Два маньяка в одной машине не бывает.
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Она была как шампанское – игристая и могла дать в голову...
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Бесит, когда говорят: "Набил в молодости татухи, посмотришь, какие они в старости будут". Вы в молодости вообще коммунизм строили. Посмотрели в старости, какой ваш коммунизм стал?
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Встречаются два еврея:
– Мойша, что я вижу? Ты читаешь антисемитскую литературу?
– Таки да!
– Но как ты можешь?
– Ой, Сема! Почитал я нашу, еврейскую. Сплошной депрессняк: нас все гнали, убивали, мучили, резали, устраивали Шоа и Холокост. Аж тошно! А почитал антисемитскую литературу – мы, оказывается, правим миром, всем заправляем, всех расставляем на важные посты, всех купили. Сплошной позитив!
***
Заходят в кафе американец, француз, русский, китаец и еврей. Заказали чай – в каждом стакане плавала муха. Американец выплеснул чай в лицо официанту, француз вежливо попросил заменить, русский выкинул муху и выпил чай, китаец выпил чай и съел муху, еврей предложил китайцу купить у него муху.
***
Разговаривают две маленькие девочки.
– Ты знаешь, моя мама купила ребенка, и она уверена, что ее обманули.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что она каждый день его взвешивает.
***
Сегодня ко мне приходили свидетели Иеговы: рассказывали, что нужно помогать ближнему и делать добро! Попросил их помыть туалет и вынести мусор… Они почему-то обиделись и ушли…
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Ехал мужик по деревне и сбил петуха. Останавливается, подбирает петуха и приходит с ним к хозяину:
– Я бы хотел заменить вам этого петушка.
– Нет проблем. Куры – в курятнике.
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