Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 10 марта

Говорят, в Китае мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: Abibas, Like и Reembok.

Веселые приколы, мемы, шутки и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL за 10 марта.

Врач пациентy:

– Hе пейте спиртного – продлите себе жизнь.

– Ваша правда, доктор! Всего неделю не пил, так он мне годом показался.

***

– Почему ты никак не женишься?

– Невесту не могу найти. Все они моей маме не нравятся.

– А ты найди похожую на маму.

– Нашел, так отец скандал закатил.

***

Разговор двух друзей:

– Ты своему сыну математику сделал?

– Да.

– Дай списать.

***

Два соседа:

– Приходи вечером, жены не будет.

– Я лучше зайду, когда тебя не будет.

***

Глухонемой приходит в гости к другу и на языке жестов говорит:

– Вчера прихожу домой, а жена на меня давай кричать.

– И что?

– Я выключил свет и сразу стало тихо.

***

Мужчина в панике звонит в "скорую":

– Помогите, у моей жены начинаются роды.

– Успокойтесь, пожалуйста. Это ее первый ребенок?

– Да вы что, я ее муж.

***

К мужчине в гости приходит знакомый и видит, что тот играет в карты со своей собакой.

– Ну и умный у тебя пес.

– Да нет, глупый. Когда ему масть идет, он хвостом начинает вилять.

***

Проснулся утром с мыслью: "Встану – горы переверну". А потом перевернулся на другой бок и подумал: "Пусть стоят, зачем в природу вторгаться".

***

Полицейский приходит домой с ночного дежурства. Только разделся, жена говорит:

– Вась, сходи за хлебом.

Тот снова надевает форму и идет в ночной киоск.

Продавец:

– Тебя что, с работы уволили?

– С чего ты взял?

– На тебе форма пожарника.

***

Два украинца в Париже пришли в ресторан. Один из них заявляет, что знает французский язык и говорит официанту:

– Гарсон! Ля суп, ля котлеты и ля компот.

Официант:

– Слушай, ля дурак, если бы я не был из Одессы, ты бы голодный отсюда ушел.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фраза украинской певицы Тины Кароль стала мемом в сети. Она запустила челлендж, в результате чего многие звезды и поклонники стали записывать пародии на артистку.