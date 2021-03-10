Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 10 березня

Кажуть, у Китаї чоловік за своє життя повинен зробити три речі: Abibas, Like і Reembok.

Веселі приколи, меми, жарти та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL за 10 березня.

Лікар паціентy:

– Hе пийте спиртного – продовжте собі життя.

– Ваша правда, лікарю! Всього тиждень не пив, так він мені роком здався.

***

– Чому ти ніяк не одружишся?

– Наречену не можу знайти. Всі вони моїй мамі не подобаються.

– А ти знайди схожу на маму.

– Знайшов, так батько скандал закотив.

***

Розмова двох друзів:

– Ти своєму синові математику зробив?

– Так.

– Дай списати.

***

Два сусіди:

– Приходь увечері, дружини не буде.

– Я краще зайду, коли тебе не буде.

***

Глухонімий приходить у гості до друга і на мові жестів каже:

– Вчора приходжу додому, а дружина на мене давай кричати.

– І що?

– Я вимкнув світло і одразу стало тихо.

***

Чоловік у паніці телефонує до "швидкої":

– Допоможіть, у моєї дружини починаються пологи.

– Заспокойтеся, будь ласка. Це її перша дитина?

– Та ви що, я її чоловік.

***

До чоловіка в гості приходить знайомий і бачить, що той грає в карти зі своїм собакою.

– Ну й розумний у тебе пес.

– Та ні, дурний. Коли йому масть іде, він хвостом починає виляти.

***

Прокинувся вранці з думкою: "Встану – гори переверну". А потім перевернувся на інший бік і подумав: "Хай стоять, навіщо в природу втручатися".

***

Поліцейський приходить додому з нічного чергування. Тільки роздягнувся, дружина каже:

– Васю, сходи за хлібом.

Той знову вдягає форму і йде до нічного кіоску.

Продавець:

– Тебе що, з роботи звільнили?

– А ти звідки знаєш?

– На тобі форма пожежника.

***

Два українця в Парижі прийшли в ресторан. Один з них заявляє, що знає французьку мову і каже офіціантові:

– Гарсон! Ля суп, ля котлети і ля компот.

Офіціант:

– Слухай, ля дурень, якби я не був з Одеси, ти б голодний звідси пішов.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фраза української співачки Тіни Кароль стала мемом у мережі. Вона запустила челлендж, у результаті чого багато зірок і шанувальників стали записувати пародії на артистку.