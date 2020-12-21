Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 21 декабря

В последние годы заметна следующая тенденция: зимой люди страдают от глобального потепления, а летом – от глобального похолодания.

Чтобы поднять своим читателям настроение, OBOZREVATEL публикует подборку самых смешных анекдотов и приколов за 21 декабря.

Анекдоты дня

Ревнивая жена говорит мужу, который подыскивает секретаршу на работу:

– Только не вздумай взять какую-нибудь молоденькую и сексуальную! Возьми замужнюю, в возрасте, желательно с лишним весом – чтобы даже мысленно она тебя не возбуждала!

– Без проблем, любимая. В понедельник сможешь выйти на работу?

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Прикол про водку kaifolog.ru

Во время урока природоведения учительница спрашивает детей: – Кто ответит, почему аисты улетают на зиму в теплые края? Вовочка поднимает руку: – Ясное дело, а Африке тоже хотят иметь детей!

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По статистике, в понедельник 60% людей плохо соображают с утра. К счастью, я отношусь к остальным 20%.

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Прикол про Деда Мороза Дуже українські меми / Telegram

Зимние виды спорта имеют одно большое преимущество перед летними: если не победишь – зато хоть согреешься.

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Вовочка на уроке зоологии:

– Крокодил от головы до хвоста – пять метров, а от хвоста до головы – семь...

– Разве так может быть? – говорит учитель.

– Может. Ведь от понедельника до среды – два дня, а от среды до понедельника – пять!

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Анекдот про пельмени kaifolog.ru

Наступила зима – пора года, когда небогатым людям нужно сделать трудный выбор между продуктами, отоплением и выпивкой.

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Разговор двух подруг:

– Как тебе твой жених?

– Подарил мне шубу и бриллианты.

– Молодец.

– А вчера попросил моей руки.

– Ну вот, уже начал экономить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топовая турецкая газета "женила" президента Украины Владимира Зеленского на певице Вере Брежневой. Ошибку допустили в статье о заболевшей коронавирусом Елене Зеленской.