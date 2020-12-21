Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 21 грудня
В останні роки помітна наступна тенденція: взимку люди страждають від глобального потепління, а влітку – від глобального похолодання.
Щоб підняти своїм читачам настрій, OBOZREVATEL публікує добірку найсмішніших анекдотів і приколів за 21 грудня.
Анекдоти дня
Ревнива дружина каже чоловікові, який підшукує секретарку на роботу:
– Тільки не думай взяти якусь молоденьку і сексуальну! Візьми заміжню, у віці, бажано із зайвою вагою – щоб навіть подумки вона тебе не збуджувала!
– Без проблем, кохана. У понеділок зможеш вийти на роботу?
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Під час уроку природознавства вчителька запитує дітей: – Хто відповість, чому лелеки відлітають на зиму в теплі краї? Вовочка піднімає руку: – Ясна річ, а Африці теж хочуть мати дітей!
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За статистикою, в понеділок у 60% людей погано працює голова зранку. На щастя, я належу до решти 20%.
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Зимові види спорту мають одну велику перевагу перед літніми: якщо не переможеш – зате хоч зігрієшся.
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Вовочка на уроці зоології:
– Крокодил від голови до хвоста – п'ять метрів, а від хвоста до голови – сім...
– Хіба так може бути? – каже вчитель.
– Може. Адже від понеділка до середи – два дні, а від середи до понеділка – п'ять!
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Настала зима – пора року, коли небагатим людям потрібно зробити важкий вибір між продуктами, опаленням та випивкою.
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Розмова двох подруг:
– Як тобі твій наречений?
– Подарував мені шубу та діаманти.
– Молодець.
– А вчора попросив моєї руки.
– Ну ось, вже почав заощаджувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топова турецька газета "одружила" президента України Володимира Зеленського зі співачкою Вірою Брежнєвою. Помилку допустили в статті про хвору на коронавірус Олену Зеленську.