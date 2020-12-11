Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки о пятнице

Как говорят, пятницу не любят только те, у кого суббота – рабочий день. Именно по этой причине о последнем буднем дне недели известно столько шуток.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку самых смешных анекдотов за 11 декабря.

Анекдоты дня

Бабушка просит купить ей локдаун, так как услышала по телевизору, что это лучшее средство против коронавируса.

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– Когда будешь дома? – Пора бы запомнить, что по пятницам я прихожу домой в субботу!

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Пятницу не любят только те, у кого суббота – рабочий день semeyniy63.ru

Муж пил пять дней подряд, пока жена не догадалась оторвать пятницу на календаре.

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У каждой работы есть три плюса: пятница, работа и отпуск.

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Люблю понедельник, потому что за ним идет вторник, а там и до пятницы недалеко.

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Анекдот о пятнице Pinterest

– Пап, я в пятницу иду на свадьбу, дай мне денег.

– 5 тысяч хватит?

– Да ты что! Платье, фата...

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Люблю май. Май – это все равно, что пятница.

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Бывает, только бросишь пить, а тут раз – и пятница!

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Исландии десять лет хранил еду из McDonald's. В сети он обнародовал фото бургера и картошки фри, купленных десятилетие назад. По словам мужчины, он хотел проверить, правда ли пища из McDonald's никогда не разлагается.