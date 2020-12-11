Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти про п'ятницю

Як кажуть, п'ятницю не любить тільки той, у кого субота – робочий день. Саме з цієї причини про останній будній день тижня відомо стільки жартів.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав добірку найсмішніших анекдотів за 11 грудня.

Анекдоти дня

Бабуся просить купити їй локдаун, бояк почула по телевізору, що це найкращий засіб проти коронавірусу.

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– Коли будеш вдома? – Пора б запам'ятати, що по п'ятницях я приходжу додому в суботу!

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П'ятницю не люблять тільки той, у кого субота – робочий день semeyniy63.ru

Чоловік пив п'ять днів поспіль, поки дружина не здогадалася відірвати п'ятницю на календарі.

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У кожної роботи є три плюси: п'ятниця, субота й відпустка.

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Люблю понеділок, тому що за ним іде вівторок, а там і до п'ятниці недалеко.

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Анекдот про п'ятницю Pinterest

– Тату, я в п'ятницю йду на весілля, дай мені грошей.

– 5 тисяч вистачить?

– Та ти що! Сукня, фата...

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Люблю травень. Травень – це все одно, що п'ятниця.

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Буває, тільки кинеш пити, а тут раз – і п'ятниця!

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Ісландії десять років зберігав їжу з McDonald's. У мережі він оприлюднив фото бургера і картоплі фрі, куплених десятиліття назад. За словами чоловіка, він хотів перевірити, чи правда їжа з McDonald's ніколи не розкладається.