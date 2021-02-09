Анекдоты дня: приколы, шутки и мемы за 9 февраля

Анекдот дня: "Завтрак в постель, обед в постель, ужин в постель. Думаете романтика? Нет! Радикулит!"

Актуальные приколы, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты и приколы дня

"Первое впечатление обманчиво", – успокаиваешь себя утром, смотрясь в зеркало.

***

Жена относится ко мне, как к Богу, – вспоминает, когда ей что-то нужно.

***

Мем о котах mixnews.lv

Учительница на уроке литературы:

– Кто знает, какой стих Пушкин посвятил Анне Петровне Керн?

Вовочка:

– Вот это, Мария Ивановна: "Люблю тебя, Петра творенье..."

***

Мем про акции mixnews.lv

Люди, которые знают, как зарабатывать миллионы на Форексе, но вместо этого учат этому других по цене 300 долларов – вот мои настоящие кумиры.

***

Прикол про работу "Дуже українські меми" / Telegram

Почитаешь полчаса роман позапрошлого века и уже невозможно заглушить в себе желание, войдя в комнату, наполнить ее стуком передвигаемых стульев или, например, судорожно рыться в складках юбки, хотя даже непонятно, как все это делать.

***

Анекдот про зиму m24.ru

Страшно отправлять ребенка к бабушке – сплошная утечка информации…

***

Со стены сорвались часы и упали мне на голову – время не щадит никого.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах пес, который от холода залез в халат своей хозяйки, стал звездой сети. Курьез произошел в деревне Бюдел.