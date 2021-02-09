Анекдоты дня: приколы, шутки и мемы за 9 февраля
Анекдот дня: "Завтрак в постель, обед в постель, ужин в постель. Думаете романтика? Нет! Радикулит!"
Актуальные приколы, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты и приколы дня
"Первое впечатление обманчиво", – успокаиваешь себя утром, смотрясь в зеркало.
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Жена относится ко мне, как к Богу, – вспоминает, когда ей что-то нужно.
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Учительница на уроке литературы:
– Кто знает, какой стих Пушкин посвятил Анне Петровне Керн?
Вовочка:
– Вот это, Мария Ивановна: "Люблю тебя, Петра творенье..."
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Люди, которые знают, как зарабатывать миллионы на Форексе, но вместо этого учат этому других по цене 300 долларов – вот мои настоящие кумиры.
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Почитаешь полчаса роман позапрошлого века и уже невозможно заглушить в себе желание, войдя в комнату, наполнить ее стуком передвигаемых стульев или, например, судорожно рыться в складках юбки, хотя даже непонятно, как все это делать.
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Страшно отправлять ребенка к бабушке – сплошная утечка информации…
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Со стены сорвались часы и упали мне на голову – время не щадит никого.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах пес, который от холода залез в халат своей хозяйки, стал звездой сети. Курьез произошел в деревне Бюдел.