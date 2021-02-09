Анекдоти дня: приколи, жарти та меми за 9 лютого

Анекдот дня: "Сніданок у ліжко, обід у ліжко, вечеря в ліжко. Думаєте романтика? Ні! Радикуліт!"

Актуальні приколи, жарти й меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти та приколи дня

"Перше враження оманливе", – заспокоюєш себе вранці, дивлячись у дзеркало.

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Дружина ставиться до мене, як до Бога, – згадує, коли їй щось потрібно.

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Мем про котів mixnews.lv

Вчителька на уроці літератури:

– Хто знає, який вірш Пушкін присвятив Анні Петрівні Керн?

Вовочка:

– Ось це, Маріє Іванівно: "Люблю тебе, Петра творіння..."

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Мем про акції mixnews.lv

Люди, які знають, як заробляти мільйони на Форексі, але замість цього вчать цьому інших за ціною 300 доларів – ось мої справжні кумири.

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Прикол про роботу "Дуже українські Мемі" / Telegram

Почитаєш півгодини роман позаминулого століття і вже неможливо заглушити в собі бажання, увійшовши до кімнати, наповнити її стуком пересовуваних стільців або, наприклад, гарячково ритися в складках спідниці, хоча навіть незрозуміло, як все це робити.

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Анекдот про зиму m24.ru

Страшно відправляти дитину до бабусі – суцільний витік інформації...

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Зі стіни зірвався годинник і впав мені на голову – час не щадить нікого.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нідерландах пес, який від холоду заліз у халат своєї власниці, став зіркою мережі. Курйоз стався в селі Бюдел.