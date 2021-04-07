Анекдоты дня: приколы и мемы за 7 апреля

Как же быстро летит время! Юношеская глупость еще не выветрилась, а старческий маразм уже наступил.

Актуальные приколы, анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 7 апреля.

– Моня, у вас есть минутка поговорить о смысле жизни?

– Нет.

– Тогда пойдем коротким путем. Хотите выпить?

***

Одесса. Редактор газеты воспитывает журналистов на "планерке":

– Ну, сколько можно употреблять слово "местный"? Местные власти, местное начальство, местное руководство. Лучше указывать название города.

На следующий день в разделе "Городская хроника" он прочел: "Пострадавшего в аварии доставили в больницу, где ему сделали операцию под одесским наркозом".

***

Муж и жена гуляют в парке.

– Дорогая, постарайся казаться счастливой.

– Почему?

– Нам навстречу идет моя бывшая жена.

***

– Я была слепой и глухой, когда выходила за тебя замуж.

– Вот видишь, от скольких болезней я тебя излечил.

***

Молодой паре, у которой долго не было детей, посоветовали съездить в Рим и зажечь свечу в соборе Святого Петра. Через несколько лет человек, который дал совет, решил навестить супругов. Навстречу выбегает несколько детей.

– А где ваша мама?

– В роддоме.

– А папа?

– Поехал в Рим задуть какую-то свечу.

***

Два пенсионера в очереди к врачу:

– Эти врачи пишут, как курица лапой! В рецептах невозможно ничего разобрать!

– Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в троллейбусе, полгода ходил в оперный театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии!

***

Кризис среднего возраста: старость уже близится, а "Лексуса" все нет.

***

В придорожное кафе заходит дальнобойщик и заказывает мясо. Затем вваливаются три байкера и забирают его заказ. Дальнобойщик расплачивается и уходит.

Один из байкеров говорит:

– Даже постоять за себя не может.

Официантка:

– Да он и водит ужасно. Только что выезжал со стоянки – раздавил три мотоцикла.

***

Муж приезжает из рыбалки трезвый как стеклышко, зато рюкзак – полный рыбы. Жена в шоке:

– Вот это улов!

Муж печально:

– Кум, сволочь, водку дома забыл.

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На занятиях по уставу каpаульной службы:

– Рядовой Петpов! Вы стоите на посту и замечаете, что к вам подползает человек. Ваши действия?

– Отведу нашего комбата домой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано фото загадочных огромных разломов на Марсе. Снимок показала министр по передовым технологиям ОАЭ Сара Аль Амири.