Анекдоты дня: приколы и мемы за 30 марта
Простой способ борьбы с пробками на дорогах – разрешить выпивать на работе. Тогда все будут веселые, довольные и будут ездить на общественном транспорте.
Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 30 марта.Анекдоты и мемы дня
– Моня, рады тебя видеть, а где твоя Сара?
– Понимаете, мы с ней тянули жребий, кому идти к вам в гости.
– И ты выиграл?
– Нет, я проиграл.
***
– Почему ты такой грустный?
– Захожу вчера в метро, смотрю – сидит красивая девушка. Я ей улыбнулся.
– А она?
– Встала и уступила мне место.
***
Из бесплатной медицины у нас остался только тост "за здоровье".
***
Мужчина, отъезжая со стоянки, оставляет записку: "Место не трогать, пробью шины". Возвращается – на его месте каток, который укладывает асфальт, рядом шило и ответная записка: "Успехов, брат".
***
Девушка – своему парню:
– Я объявила войну жиру!
Парень, глядя на нее со стороны:
– Я смотрю, ты его уже немало в плен взяла.
***
– Вовочка, ты обещал, что вернешься домой ровно в шесть!
– Да, папа.
– А я обещал тебя наказать, если ты опоздаешь!
– Я же не выполнил своего обещания, поэтому и ты можешь не выполнять свое.
***
Квартира в Одессе. Абрам спрашивает:
– Сарочка, дорогая, а что ты сделаешь, если я тебе изменю?
– Напишу на твоем надгробии: "У него было светлое будущее, но он таки выбрал светлую память".
***
Двое друзей.
– Что это ты вырезаешь?
– Газетную статью о мужчине, который убил жену, потому что она рылась в его карманах.
– Зачем?
– Положу в свой карман.
***
Таксист Николай случайно заехал на трассу "Формулы 1", выиграл гонку, при этом успев подобрать по пути двух пассажиров.
***
– Официант! Я не буду есть эту гадость! Позовите повара!
– Бесполезно, он тоже не будет.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители штатов Орегон и Вашингтон в США заметили "мистические огни" в небе, оказавшиеся обломками ракеты SpaceX.