Анекдоти дня: приколи та меми за 30 березня

Простий спосіб боротьби із заторами на дорогах – дозволити випивати на роботі. Тоді всі будуть веселі, задоволені та будуть їздити на громадському транспорті.

Веселі приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 30 березня.

– Моню, раді тебе бачити, а де твоя Сара?

– Розумієте, ми з нею тягнули жереб, кому йти до вас в гості.

– І ти виграв?

– Ні, я програв.

***

– Чому ти такий сумний?

– Заходжу вчора в метро, дивлюся – сидить гарна дівчина. Я їй посміхнувся.

– А вона?

– Встала і поступилася мені місцем.

***

З безкоштовної медицини в нас залишився тільки тост "за здоров'я".

***

Чоловік, від'їжджаючи зі стоянки, залишає записку: "Місце не чіпати, проколю шини". Повертається – на його місці каток, що вкладає асфальт, поруч шило і записка у відповідь: "Успіхів, брате".

***

Дівчина – своєму хлопцеві:

– Я оголосила війну жиру!

Хлопець, дивлячись на неї з боку:

– Я дивлюся, ти його вже чимало в полон взяла.

***

– Вовочко, ти обіцяв, що повернешся додому рівно о шостій!

– Так, тату.

– А я обіцяв тебе покарати, якщо ти запізнишся!

– Я ж не виконав своєї обіцянки, тому й ти можеш не виконувати своєї.

***

Квартира в Одесі. Абрам запитує:

– Сарочко, кохана, а що ти зробиш, якщо я тобі зраджу?

– Напишу на твоєму надгробку: "У нього було світле майбутнє, але він таки вибрав світлу пам'ять".

***

Двоє друзів.

– Що це ти вирізаєш?

– Газетну статтю про чоловіка, який убив дружину, бо вона нишпорила в його кишенях.

– Навіщо?

– Покладу до своєї кишені.

***

Таксист Микола випадково заїхав на трасу "Формули 1", виграв гонку, при цьому встигнувши підібрати дорогою двох пасажирів.

***

– Офіціанте! Я не буду їсти цю гидоту! Покличте кухаря!

– Марно, він теж не буде.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі штатів Орегон і Вашингтон в США помітили "містичні вогні" в небі, які виявилися уламками ракети SpaceX.