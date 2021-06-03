Анекдоты дня: приколы и мемы за 3 июня
Решил больше прислушиваться к себе. Хороший человек плохого не посоветует.
Веселые приколы, анекдоты и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 3 июня.Анекдоты дня
Конечно, я мог бы не пить в выходные, но надо же как-то отличать одну неделю от другой.
***
– Папа, а что от Бердичева дальше – Луна или Житомир?
– Не морочь мне голову! Подойди к окну. Месяц видишь?
– Вижу.
– А Житомир?
***
У каждого есть свой рецепт счастья. У меня на потолке написано: "Завтра начинаю бегать по утрам". Просыпаюсь утром, вижу надпись и думаю: "Хорошо, что не сегодня".
***
Все было хорошо. Пока я не захотел сделать еще лучше...
***
Глядя, как мама в бутике примеряет шубу из натурального меха, Вовочка говорит:
– Мама, ты понимаешь, что эта шуба – результат страданий бедного, несчастного животного?
Мама, строго глядя на Вовочку:
– Как ты можешь так говорить о родном отце?!
***
Вовочка:
– Мама, сегодня директор школы спросила, есть ли у меня братья или сестры, и я сказал, что я единственный ребенок в семье.
– И что же она ответила?
– "Слава Богу!"
***
Жена вернулась с экзамена с перебинтованной рукой.
– Ну что, сдала на права? – спрашивает ее муж.
– Не знаю, инструктор еще в больнице...
***
– Мне трудно поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.
– Хорошо, доктор. Я приду, когда вы будете трезвым.
***
– Дети, вам дали домашнее задание на тему "Моя любимая передача". Скажи, Вовочка, ты сам сочинял или тебе папа помогал?
– Папа помогал.
– Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но и смотреть по телевизору.
***
"Гаишник" останавливает машину. За рулем – его бывшая учительница.
– Здравствуйте, Мария Ивановна. Доставайте ручку, бумагу и пишите сто раз: "Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения..."
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал 15 фото с оптической иллюзией, увидев которые, хочется протереть глаза. Иногда обычные кадры превращаются в нечто невероятное из-за зрительного обмана.