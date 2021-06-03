Анекдоты дня: приколы и мемы за 3 июня

Решил больше прислушиваться к себе. Хороший человек плохого не посоветует.

Веселые приколы, анекдоты и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 3 июня.

Конечно, я мог бы не пить в выходные, но надо же как-то отличать одну неделю от другой.

***

– Папа, а что от Бердичева дальше – Луна или Житомир?

– Не морочь мне голову! Подойди к окну. Месяц видишь?

– Вижу.

– А Житомир?

***

У каждого есть свой рецепт счастья. У меня на потолке написано: "Завтра начинаю бегать по утрам". Просыпаюсь утром, вижу надпись и думаю: "Хорошо, что не сегодня".

Видео дня

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Все было хорошо. Пока я не захотел сделать еще лучше...

***

Глядя, как мама в бутике примеряет шубу из натурального меха, Вовочка говорит:

– Мама, ты понимаешь, что эта шуба – результат страданий бедного, несчастного животного?

Мама, строго глядя на Вовочку:

– Как ты можешь так говорить о родном отце?!

***

Вовочка:

– Мама, сегодня директор школы спросила, есть ли у меня братья или сестры, и я сказал, что я единственный ребенок в семье.

– И что же она ответила?

– "Слава Богу!"

***

Жена вернулась с экзамена с перебинтованной рукой.

– Ну что, сдала на права? – спрашивает ее муж.

– Не знаю, инструктор еще в больнице...

***

– Мне трудно поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.

– Хорошо, доктор. Я приду, когда вы будете трезвым.

***

– Дети, вам дали домашнее задание на тему "Моя любимая передача". Скажи, Вовочка, ты сам сочинял или тебе папа помогал?

– Папа помогал.

– Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но и смотреть по телевизору.

***

"Гаишник" останавливает машину. За рулем – его бывшая учительница.

– Здравствуйте, Мария Ивановна. Доставайте ручку, бумагу и пишите сто раз: "Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения..."

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал 15 фото с оптической иллюзией, увидев которые, хочется протереть глаза. Иногда обычные кадры превращаются в нечто невероятное из-за зрительного обмана.