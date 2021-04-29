Анекдоты дня: приколы и мемы за 29 апреля
Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха.
Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 29 апреля.Анекдоты дня
– Дорогой, ты купил мне подарок на день рожденья?
– А как же!
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно мечтал!
***
– Дорогая, к нам сегодня придут гости, приготовь что-нибудь.
– А как приготовить – так, чтобы пришли еще или чтобы больше не приходили?
* * *
– Почему ты разошелся с женой?
– Представляешь, ее всю ночь не было дома, а утром она пришла и сказала, что ночевала у подруги!
– И?
– Врет! У подруги ночевал я!
***
– Но, Марья Ивановна, эти знания никогда в жизни мне не пригодятся!
– Твой папа, Вовочка, тоже так думал, поэтому и сделал столько ошибок в твоем домашнем задании.
***
Жених – невесте:
– Я не говорю, что твоя мама плохо готовит, но, кажется, начинаю понимать, почему вы молитесь перед едой.
***
– Подсудимый, вы признаете, что бросили камень в продавщицу и разбили ей лицо?
– Да, но это был не камень, а ее "свежайшая" булочка!
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– Лева, включи телевизор. Вдруг там скажут, что у нас все хорошо, а мы и не знаем.
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– Петрович, а вы вообще пьете?
– Если это вопрос, то нет, а если предложение, то да.
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– Сонечка, ты знаешь, что такое писк моды?
– Писк моды – это звук, который издает Моня, когда видит цены на модную одежду.
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Вовочка приносит домой дневник, полный двоек. Отец в бешенстве:
– В наше время за такую учебу били ремнем!
– Хорошая идея! Приходи завтра после уроков, отомстим учительнице!
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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в сети высмеяли скандальную защиту кандидатской диссертации Ильи Кивы. Пользователи опубликовали массу фотожаб, где депутата от ОПЗЖ представили в разных образах.