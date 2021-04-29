Анекдоты дня: приколы и мемы за 29 апреля

Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха.

Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 29 апреля.

– Дорогой, ты купил мне подарок на день рожденья?

– А как же!

– А он мне понравится?

– Если не понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно мечтал!

***

– Дорогая, к нам сегодня придут гости, приготовь что-нибудь.

– А как приготовить – так, чтобы пришли еще или чтобы больше не приходили?

* * *

– Почему ты разошелся с женой?

– Представляешь, ее всю ночь не было дома, а утром она пришла и сказала, что ночевала у подруги!

– И?

– Врет! У подруги ночевал я!

***

– Но, Марья Ивановна, эти знания никогда в жизни мне не пригодятся!

– Твой папа, Вовочка, тоже так думал, поэтому и сделал столько ошибок в твоем домашнем задании.

***

Жених – невесте:

– Я не говорю, что твоя мама плохо готовит, но, кажется, начинаю понимать, почему вы молитесь перед едой.

***

– Подсудимый, вы признаете, что бросили камень в продавщицу и разбили ей лицо?

– Да, но это был не камень, а ее "свежайшая" булочка!

***

– Лева, включи телевизор. Вдруг там скажут, что у нас все хорошо, а мы и не знаем.

***

– Петрович, а вы вообще пьете?

– Если это вопрос, то нет, а если предложение, то да.

***

– Сонечка, ты знаешь, что такое писк моды?

– Писк моды – это звук, который издает Моня, когда видит цены на модную одежду.

***

Вовочка приносит домой дневник, полный двоек. Отец в бешенстве:

– В наше время за такую учебу били ремнем!

– Хорошая идея! Приходи завтра после уроков, отомстим учительнице!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в сети высмеяли скандальную защиту кандидатской диссертации Ильи Кивы. Пользователи опубликовали массу фотожаб, где депутата от ОПЗЖ представили в разных образах.