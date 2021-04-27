Анекдоты дня: приколы и мемы за 27 апреля

Петр был настолько жадным, что, когда ему приснилось, что он ужинает в ресторане, он поскорее проснулся, чтобы не платить.

Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 27 апреля.

– Пап, когда ты выбросишь эти дряхлые санки?

– Это реликвия! Утром я тебя на них в садик возил, а вечером твоя мама на них меня из гаража забирала.

***

– Что такое сбалансированная диета?

– Это когда вы держите в обеих руках совершенно одинаковые куски торта.

***

Сельская учительница никак не могла определиться, за кого ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны – быстрый карьерный рост, а с другой – как тут без трактора до школы доберешься?

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– Ты похудела! Новая диета?

– Да, морковь, лук, свекла и картофель.

– Варила или жарила?

– Копала!

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На уроке математики учительница объясняет деление. Написала на доске "2:2".

– Дети, кто знает, что это значит?

– Ничья! – подсказывает Вовочка с задней парты.

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Перед операцией:

– Доктор, вы лично будете меня оперировать?

– Да, люблю хотя бы один раз в год проверить, помню ли я еще что-нибудь.

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– И ничего я не толстая! Мой Боря говорит, что у меня идеальная фигура!

– Роза, он математик, для него идеальная фигура – это шар!

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На уроке физкультуре учитель время от времени повторяет:

– Левой! Левой!

Маленький Ваня удивленно спрашивает:

– А что делать правой?

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Страшный сон учительницы украинского языка: Азаров диктует, а Янукович пишет диктант.

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Своих проблем хватает, а тут еще сосед машину в лотерею выиграл.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28-метровая оптическая иллюзия от знаменитого французского художника JR "разрушила" Палаццо Строцци– дворец эпохи Ренессанса в Италии.