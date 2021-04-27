Анекдоты дня: приколы и мемы за 27 апреля
Петр был настолько жадным, что, когда ему приснилось, что он ужинает в ресторане, он поскорее проснулся, чтобы не платить.
Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 27 апреля.Анекдоты дня
– Пап, когда ты выбросишь эти дряхлые санки?
– Это реликвия! Утром я тебя на них в садик возил, а вечером твоя мама на них меня из гаража забирала.
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– Что такое сбалансированная диета?
– Это когда вы держите в обеих руках совершенно одинаковые куски торта.
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Сельская учительница никак не могла определиться, за кого ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны – быстрый карьерный рост, а с другой – как тут без трактора до школы доберешься?
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– Ты похудела! Новая диета?
– Да, морковь, лук, свекла и картофель.
– Варила или жарила?
– Копала!
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На уроке математики учительница объясняет деление. Написала на доске "2:2".
– Дети, кто знает, что это значит?
– Ничья! – подсказывает Вовочка с задней парты.
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Перед операцией:
– Доктор, вы лично будете меня оперировать?
– Да, люблю хотя бы один раз в год проверить, помню ли я еще что-нибудь.
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– И ничего я не толстая! Мой Боря говорит, что у меня идеальная фигура!
– Роза, он математик, для него идеальная фигура – это шар!
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На уроке физкультуре учитель время от времени повторяет:
– Левой! Левой!
Маленький Ваня удивленно спрашивает:
– А что делать правой?
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Страшный сон учительницы украинского языка: Азаров диктует, а Янукович пишет диктант.
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Своих проблем хватает, а тут еще сосед машину в лотерею выиграл.
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Как сообщал OBOZREVATEL, 28-метровая оптическая иллюзия от знаменитого французского художника JR "разрушила" Палаццо Строцци– дворец эпохи Ренессанса в Италии.