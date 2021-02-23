Анекдоты дня: приколы и мемы за 23 февраля

Совет дня: не экономьте на себе, за вас это сделает государство.

Веселые приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 февраля.

Анекдоты дня

Рабинович на приеме в поликлинике:

– Доктор, поищите у меня какую-нибудь другую болезнь. Эта мне слишком дорого обходится.

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Мем об отношениях "Український гумор" / Telegram

– Сарочка, я решил, что больше никогда не буду ссориться с тобой.

– Нет, ну вы посмотрите на него, решил он. А у меня ты спрашивал?

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Звонок в отделение полиции:

– Алло! Помогите, меня грабят!

– Выезжаем. Где вы находитесь?

– Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату.

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Мем о леопардовых лосинах "Жарти українською" / Facebook

– Роза, собирайся, сегодня мы идем в театр.

– В Большой?

– Не волнуйся, поместишься.

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Батюшка выбирает пистолет в магазине оружия. Продавец:

– Батюшка, ведь в Библии написано: не убий.

Батюшка:

– Да я по ногам.

***

Анекдот о кумовьях "Жарти українською" / Facebook

– Девушка, а я совершенно свободен.

– Подождите, давайте уточним: свободен или нафиг никому не нужен?

***

– Вы уже подготовили своего ребенка в школу?

– Да, дневник и ремень купили.

***

Мем про карантин NewTimes.kz

Во время сдачи курсовой работы:

– Вы и правда сами писали курсовую?

– А вы действительно тратите наши деньги на ремонт кабинета?

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Прикол про отношения "Український гумор" / Telegram

600-й Mercedes летит по городу, на светофоре влетает в джип. Оттуда выходят амбалы:

– Выходи сейчас же!

– А вы что, ребята, спортсмены?

– А что, не видно?

Водитель "мерседеса" надевает генеральскую фуражку и достает "Макаров" из кобуры:

– Ну, тогда на старт, ребята!

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Мем о Clubhouse "Дуже українські меми" / Telegram

У Изи пропала жена, он пришел в отделение полиции. Там его просят составить описание супруги.

– Хорошо, но только при условии, что когда моя жена найдется, вы ей это не покажете.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть напугала оптическая иллюзия с оленем. Пользователи не смогли отыскать на снимке туловище животного, прячущегося за деревом.