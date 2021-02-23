Анекдоти дня: приколи та меми за 23 лютого

Порада дня: не економте на собі, за вас це зробить держава.

Веселі приколи, жарти, анекдоти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 23 лютого.

Анекдоти дня

Рабінович на прийомі в поліклініці:

– Лікарю, пошукайте в мене якусь іншу хворобу. Ця мені дуже дорого обходиться.

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Мем про стосунки "Український гумор" / Telegram

– Сарочко, я вирішив, що більше ніколи не буду сваритися з тобою.

– Ні, ну ви подивіться на нього, вирішив він. А в мене ти питав?

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Дзвінок до відділення поліції:

– Алло! Допоможіть, мене грабують!

– Виїжджаємо. Де ви?

– Я вдома. Вивчаю нову квитанцію на квартплату.

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Мем про леопардові лосини "Жарти українською" / Facebook

– Розо, збирайся, сьогодні ми йдемо до театру.

– До Великого?

– Не хвилюйся, помістишся.

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Батюшка вибирає пістолет в магазині зброї. Продавець:

– Батюшко, адже в Біблії написано: не убий.

Батюшка:

– Так я по ногах.

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Анекдот про кумів "Жарти українською" / Facebook

– Дівчино, а я абсолютно вільний.

– Зачекайте, давайте уточнимо: вільний або нафіг нікому не потрібний?

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– Ви вже підготували свою дитину до школи?

– Так, щоденника і ременя купили.

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Мем про карантин NewTimes.kz

Під час здачі курсової роботи:

– Ви насправді самі писали курсову?

– А ви дійсно витрачаєте наші гроші на ремонт кабінету?

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Прикол про стосунки "Український гумор" / Telegram

600-й Mercedes летить містом, на світлофорі влітає в джип. Звідти виходять амбали:

– Виходь зараз же!

– А ви що, хлопці, спортсмени?

– А що, не видно?

Водій "мерседеса" вдягає генеральський кашкет і дістає "Макаров" з кобури:

– Ну, тоді на старт, хлопці!

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Мем про Clubhouse "Дуже українські меми" / Telegram

В Ізі пропала дружина, він прийшов до відділення поліції. Там його просять скласти опис жінки.

– Добре, але тільки за умови, що коли моя дружина знайдеться, ви їй це не покажете.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу налякала оптична ілюзія з оленем. Ккористувачі не змогли відшукати на знімку тулуб тварини, що ховається за деревом.