Анекдоты дня: приколы и мемы за 23 февраля
Совет дня: не экономьте на себе, за вас это сделает государство.
Веселые приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 февраля.Анекдоты дня
Рабинович на приеме в поликлинике:
– Доктор, поищите у меня какую-нибудь другую болезнь. Эта мне слишком дорого обходится.
***
– Сарочка, я решил, что больше никогда не буду ссориться с тобой.
– Нет, ну вы посмотрите на него, решил он. А у меня ты спрашивал?
***
Звонок в отделение полиции:
– Алло! Помогите, меня грабят!
– Выезжаем. Где вы находитесь?
– Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату.
***
– Роза, собирайся, сегодня мы идем в театр.
– В Большой?
– Не волнуйся, поместишься.
***
Батюшка выбирает пистолет в магазине оружия. Продавец:
– Батюшка, ведь в Библии написано: не убий.
Батюшка:
– Да я по ногам.
***
– Девушка, а я совершенно свободен.
– Подождите, давайте уточним: свободен или нафиг никому не нужен?
***
– Вы уже подготовили своего ребенка в школу?
– Да, дневник и ремень купили.
***
Во время сдачи курсовой работы:
– Вы и правда сами писали курсовую?
– А вы действительно тратите наши деньги на ремонт кабинета?
***
600-й Mercedes летит по городу, на светофоре влетает в джип. Оттуда выходят амбалы:
– Выходи сейчас же!
– А вы что, ребята, спортсмены?
– А что, не видно?
Водитель "мерседеса" надевает генеральскую фуражку и достает "Макаров" из кобуры:
– Ну, тогда на старт, ребята!
***
У Изи пропала жена, он пришел в отделение полиции. Там его просят составить описание супруги.
– Хорошо, но только при условии, что когда моя жена найдется, вы ей это не покажете.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть напугала оптическая иллюзия с оленем. Пользователи не смогли отыскать на снимке туловище животного, прячущегося за деревом.