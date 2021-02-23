Анекдоти дня: приколи та меми за 23 лютого
Порада дня: не економте на собі, за вас це зробить держава.
Веселі приколи, жарти, анекдоти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 23 лютого.Анекдоти дня
Рабінович на прийомі в поліклініці:
– Лікарю, пошукайте в мене якусь іншу хворобу. Ця мені дуже дорого обходиться.
***
– Сарочко, я вирішив, що більше ніколи не буду сваритися з тобою.
– Ні, ну ви подивіться на нього, вирішив він. А в мене ти питав?
***
Дзвінок до відділення поліції:
– Алло! Допоможіть, мене грабують!
– Виїжджаємо. Де ви?
– Я вдома. Вивчаю нову квитанцію на квартплату.
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– Розо, збирайся, сьогодні ми йдемо до театру.
– До Великого?
– Не хвилюйся, помістишся.
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Батюшка вибирає пістолет в магазині зброї. Продавець:
– Батюшко, адже в Біблії написано: не убий.
Батюшка:
– Так я по ногах.
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– Дівчино, а я абсолютно вільний.
– Зачекайте, давайте уточнимо: вільний або нафіг нікому не потрібний?
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– Ви вже підготували свою дитину до школи?
– Так, щоденника і ременя купили.
***
Під час здачі курсової роботи:
– Ви насправді самі писали курсову?
– А ви дійсно витрачаєте наші гроші на ремонт кабінету?
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600-й Mercedes летить містом, на світлофорі влітає в джип. Звідти виходять амбали:
– Виходь зараз же!
– А ви що, хлопці, спортсмени?
– А що, не видно?
Водій "мерседеса" вдягає генеральський кашкет і дістає "Макаров" з кобури:
– Ну, тоді на старт, хлопці!
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В Ізі пропала дружина, він прийшов до відділення поліції. Там його просять скласти опис жінки.
– Добре, але тільки за умови, що коли моя дружина знайдеться, ви їй це не покажете.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу налякала оптична ілюзія з оленем. Ккористувачі не змогли відшукати на знімку тулуб тварини, що ховається за деревом.