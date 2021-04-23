Анекдоты дня: приколы и мемы за 23 апреля

Вчера Петровичу оставалось десять лет до пенсии, а сегодня – уже пятнадцать. А вы говорите, молодость нельзя вернуть.

Веселые приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 23 апреля.

Когда у меня нет денег, я пью воду, не ем мяса, хожу пешком. Когда у моих друзей нет денег, они летят в Египет не на десять, а на девять дней.

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После ограбления в банке не хватает трех миллионов. Директор говорит журналистам:

– Напишите, что украли четыре миллиона. Пусть у этого подонка хотя бы дома будет страшный скандал!

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Слишком поздно женщина осознает, что в ЗАГСе она получает не свидетельство о браке, а вторую трудовую книжку!

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Когда утром Сара продала подаренный ей вечером букет, Абрам понял: это такие его женщина.

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Сегодня ночью в мой дом залез вор. Искал деньги. Я встал и стал искать вместе с ним. Договорились: если найдем – поделимся.

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Заболел. Пошел в аптеку. Узнал цены на лекарства. Вышел из аптеки здоровым человеком.

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– Вы не одолжите мне двести гривен до среды?

– А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

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Учитель географии на уроке:

– Дети, скажите, куда мы попадем, если будем сверлить Землю на Северном полюсе?

Дети (дружно):

– В дурдом!

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Муж и жена во время экскурсии по Лувру подходят к картине Пикассо "Нищий и мальчик". Муж:

– Хоть он и нищий, а портрет у самого Пикассо заказывал.

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– Добрый вечер, Сара Абрамовна! Как ваша головная боль?

– Пошла играть в карты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная обувь весны 2021 года. Она отлично подходит на период, когда для сапог уже слишком тепло, а для кроссовок – еще прохладно.